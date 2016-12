Papa Francesco, shopping a Roma per comprare le scarpe nuove

Papa Francesco a spasso per Roma per fare shopping. E' accaduto martedì pomeriggio, in via del Gelsomino, a pochi passi dal Vaticano. Il Pontefice, come un cliente qualsiasi, è entrato in un negozio di ortopedia sanitaria per comprare un nuovo paio di scarpe. Incredule le persone presenti che hanno pubblicato sui social media foto e video dell'evento.