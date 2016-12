Papa Francesco: "Liberare padre Dall'Oglio, i vescovi e le altre persone rapite in Siria"

Papa Francesco ha rivolto "un accorato e pressante appello" per la liberazione di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito due anni fa in Siria, come pure dei vescovi ortodossi e delle altre persone "che, nelle zone di conflitto, sono state sequestrate". Per questo il Pontefice ha auspicato "il rinnovato impegno delle autorità locali e internazionali".