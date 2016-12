Papa Francesco, la clinica conferma il viaggio a Roma del medico Fukushima

Una volta atterrato nella Capitale, Fukushima avrebbe raggiunto il Vaticano. "Mi è stato permesso di fare delle riprese fotografiche che normalmente non vengono permesse", si legge sul blog del neurochirurgo. Ciò testimonierebbe il rapporto confidenziale con l'ambiente della Santa Sede.



Fukushima rimuove i post dal blog - Il neurochirurgo giapponese ha poi rimosso dal suo blog i due post sulle "missioni in Vaticano" di ottobre 2014 e gennaio 2015. Nel primo c'erano anche le due foto, ritoccate, dell'incontro col Papa.



Dopo la visita in Vaticano, in cui secondo QN avrebbe diagnosticato il piccolo tumore benigno al Pontefice, il professor Fukushima avrebbe effettuato un'operazione dimostrativa presso l'ospedale San Filippo Neri. Il 30 gennaio poi sarebbe salito su un treno ad alta velocità per Napoli e da lì avrebbe proseguito per Salerno, dove ha eseguito un'altra operazione dimostrativa.



"Visite in Vaticano senza finalità medica" - Tuttavia, come sottolineato dal professor Gaetano Liberti, allievo del chirurgo giapponese, "le due visite in Vaticano di Fukushima non hanno avuto alcuna finalità di carattere clinico. Se non fosse così lo avrei certamente saputo visto che da 22 anni sono un suo stretto collaboratore".