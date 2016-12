Papa Francesco incontra i clochard nella splendida Cappella Sistina

14:56 - Papa Francesco ha incontrato nella Cappella Sistina i 150 senzatetto invitati a visitare i Musei Vaticani. Il Pontefice, stringendo loro la mano, ha detto: "Benvenuti. Questa è la casa di tutti, è casa vostra. Le porte sono sempre aperte per tutti". Ha ringraziato l'elemosiniere Konrad Krajewski, per aver organizzato la visita, che ha definito "una piccola carezza" per gli ospiti.