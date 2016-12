Papa Francesco anche su Instagram: in migliaia per @Franciscus

Bergoglio sempre più social: è stato inaugurato l'account Instagram di Papa Francesco, raggiungibile con "@Franciscus". La prima foto postata ritrae il Pontefice inginocchiato in preghiera e quando è uscita i follower erano circa dodicimila. "Inizia un nuovo cammino, in Instagram, per percorrere con voi la via della misericordia e della tenerezza di Dio": questo il tweet sull'account del Papa, che annuncia lo sbarco sull'altro social