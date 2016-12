Papa Francesco ai sacerdoti: "Non bastonate chi viene a confessarsi"

"Penso a quei confessori impazienti che bastonano i penitenti, che rimproverano. Non fate queste cose". Lo ha detto Papa Francesco nella Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, rivolgendosi ai sacerdoti riuniti per il Giubileo. "Quello che mi commuove - ha aggiunto il Pontefice - è invece la confessione dei sacerdoti, loro che confessano i propri peccati e poi danno orecchio per i peccati degli altri".