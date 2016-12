Papa Francesco abbraccia Ratzinger per il suo 65esimo anniversario di sacerdozio

Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 1 di 39 Italy Photo Press Italy Photo Press Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 2 di 39 Italy Photo Press Italy Photo Press Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 3 di 39 Italy Photo Press Italy Photo Press Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 4 di 39 Italy Photo Press Italy Photo Press Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 5 di 39 Da video Da video Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 6 di 39 Da video Da video Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 7 di 39 Da video Da video Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 8 di 39 Da video Da video Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 9 di 39 Da video Da video Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 10 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 11 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 12 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 13 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 14 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 15 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 16 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 17 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 18 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 19 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 20 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 21 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 22 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 23 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 24 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 25 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 26 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 27 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 28 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 29 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 30 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 31 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 32 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 33 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 34 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 35 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 36 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 37 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 38 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi 39 di 39 Ansa Ansa Francesco e Benedetto XVI, l'abbraccio tra i due Papi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ratzinger serve la Chiesa, non in un angolino" - "Lei Santità - ha proseguito nel suo discorso il Pontefice argentino - continua a servire la Chiesa, non smette di contribuire veramente con vigore e sapienza alla sua crescita. E lo fa da quel piccolo Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano che si rivela in tal modo essere tutt'altro che uno di quegli angolini dimenticati nei quali la cultura dello scarto di oggi tende a relegare le persone quando, con l'età, le loro forze vengono meno".



Ratzinger: "Ringrazio Francesco, mi sento protetto" - "Santo Padre, cari fratelli...". Alla fine della cerimonia, il Papa emerito Benedetto XVI ha preso così la parola a sorpresa per ringraziare i cardinali Angelo Sodano e Gerhard Ludwig Mueller e, soprattutto, Papa Francesco. "Grazie al Santo Padre per la sua bontà, che dal primo momento dell'elezione mi colpisce interiormente ogni giorno della mia vita - ha detto il Papa emerito -. Più che i giardini vaticani, con la loro bellezza, la sua bontà è il luogo dove abito e mi sento protetto. Grazie e speriamo che potrà andare avanti con noi tutti e con questa via della misericordia divina mostrando la strada a Gesù a Dio".