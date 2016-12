Papa: dare vita dignitosa ai poveri

Ai poveri bisogna dare "una vita più dignitosa, più umana": è questo l'appello rivolto da Papa Francesco al congresso internazionale in Vaticano sul tema "La carità non avrà mai fine". "L'atto di carità - dice il Santo Padre - non è solo un'elemosina per lavarsi la coscienza. Include un'attenzione d'amore rivolta all'altro, considera l'altro un'unica cosa con se stesso e desidera condividere l'amicizia con Dio".