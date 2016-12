Papa: corruzione peccato del potere

"La corruzione è un peccato più facile per tutti noi che abbiamo qualche potere, sia ecclesiastico, religioso, economico, politico. Perché il diavolo ci fa sentire sicuri: 'Ce la faccio io'". Lo ha detto Papa Francesco nella messa mattutina di Casa Santa Marta, in cui ha chiesto ai fedeli di "pregare" perché "il potere che induce a peccare" non si trasformi mai in "corruzione".