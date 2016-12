Papa apre Quaresima con WhatsApp Annuncia Vangelo con una nota vocale

Papa Francesco ha utilizzato WhatsApp per aprire in modo inedito il mercoledì delle Ceneri che per la Chiesa cattolica dà inizio alla Quaresima. Con un audiomessaggio diffuso attraverso la popolare applicazione di messaggistica mobile, il Pontefice ha infatti inaugurato l'iniziativa "Keep Lent", promossa e organizzata dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Prelatura di Pompei, per annunciare il Vangelo quaresimale attraverso i social network.

"Cari ragazzi - ha detto il Papa nel suo messaggio vocale - Gesù disse ai suoi discepoli 'State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro' ... 'Quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te' ... 'Il Padre tuo, che vede nel segreto ti ricompenserà'. La parola di Dio ci dà il giusto orientamento per vivere bene la Quaresima".



"Quando facciamo qualcosa di bene, a volte siamo tentati di essere apprezzati e di avere una ricompensa: la gloria umana. Ma - ha avvertito Bergoglio - si tratta di una ricompensa falsa perché ci proietta verso quello che gli altri pensano di noi. Gesù ci chiede di fare il bene perché è bene. Ci chiede di sentirci sempre sotto lo sguardo del Padre celeste e di vivere in rapporto a Lui, non in rapporto al giudizio degli altri. Vivere alla presenza del Padre è una gioia molto più profonda di una gloria mondana. Il nostro atteggiamento in questa Quaresima sia dunque di vivere nel segreto dove il Padre ci vede, ci ama, ci aspetta. Certo, anche le cose esteriori sono importanti, ma dobbiamo sempre scegliere e vivere alla presenza di Dio".



"Facciamo nella preghiera, nella mortificazione, e nella carità fraterna quello che possiamo, umilmente, davanti a Dio. Così saremo degni della ricompensa di Dio Padre. Buona Quaresima, la Madonna di Pompei vi accompagni e, per favore, pregate per me", ha concluso il Papa.