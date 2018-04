Papa ai Rom: "Serve integrazione" e Salvini: "Se rubassero di meno..."

"Cari Rom e Sinti - ha continuato il pontefice, prima della invocazione del Regina Coeli, nella giornata dedicata alla ricorrenza "Romano Dives" -, pregate per me e preghiamo insieme per i vostri fratelli rifugiati siriani".



Salvini: "Se lavorassero di più e rubassero di meno..." - Tono decisamente diverso sulla Giornata internazionale dei Rom sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, che pubblica questo commento sulla ricorrenza: "Oggi è la Giornata di Rom, Sinti e Caminanti. Se molti di loro lavorassero di più e rubassero di meno, se molti di loro mandassero i figli a scuola invece di educarli a furto, sarebbe davvero una festa..."