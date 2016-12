Quel che è certo nella palazzina crollata a Roma è che le fondamenta sono scivolate facendo implodere tutto. Ancora non è chiaro perché questo sia accaduto. Nell'edificio non c'erano lavori in corso e anche l'Acea ha smentito che possano esserci perdite di acqua dalle loro condutture. Avanza invece l'ipotesi che a minare il terreno su cui poggiava la palazzina possa essere stata l'acqua piovana che aveva dieci giorni fa allagato tutta la zona.

La procura che sta indagando ha intenzione di sentire tutti. Soprattutto i tecnici dei vigili del fuoco che poche ore prima del crollo avevano fatto evacuare solo una parte della palazzina, quella che incredibilmente è poi rimasta in piedi. Loro si difendono dicendo che durante il loro controllo in quella parte del palazzo non hanno trovato nessun e quindi non si è proceduto ad una analisi statica. Ma che il pericolo fosse imminente lo aveva detto anche l'ingegnere convocato dall'amministratore del palazzo.



L'ipotesi della pioggia - Avanza invece a grandi passi l'ipotesi della pioggia, ovvero l'allagamento che non più tardi di 10 giorni fa aveva colpito tutta la zona dove poi è avvenuto il crollo. L'acqua potrebbe avere "sciolto" la terra che sosteneva le fondamenta facendole scivolare e rendendo tutto pericolante.



Quello di via della Farnesina è un palazzo solido, costruito 70 anni fa, con mattoni pieni e muratura portante. Solido ma allo stesso tempo pesante. E potrebbe essere questo il motivo per cui, con una terra sottostante instabile, tutto sia venuto giù. Gli esperti dicono che tutta la zona sta scivolando verso il Tevere. Oppure, sotto le fondamenta, potrebbe esserci una grotta. Risposte che arriveranno dopo che l'edificio sarà abbattuto e le macerie tolte. Nel frattempo gli inquilini non possono fare altro che ringraziare il loro vicino eroe che si è accorto di quanto stava accadendo e urlando ha salvato tutti.