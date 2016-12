Padre Pio, 500mila fedeli a Roma

E' di 500mila fedeli, secondo i dati forniti dalla questura di Roma, la stima di coloro che hanno partecipato alle diverse celebrazioni nella Capitale per la presenza delle spoglie di Leopoldo Mandic da Padova e padre Pio. Dall'arrivo dei due santi, una fila di persone si è sottoposta ai controlli per l'accesso alle aree di culto. Per la sicurezza sono stati impiegati, in media, 500 uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili.