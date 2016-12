Padre Fedele Bisceglia, la Cassazione conferma l'assoluzione del prete sospeso "a divinis"

La Cassazione conferma l'assoluzione di padre Fedele Bisceglia, il sacerdote sospeso "a divinis" dopo l'inchiesta per violenza sessuale nei confronti di una suora. Per lui c'era stata una condanna in appello, annullata con rinvio dalla Suprema Corte, che ha ora dato parere favorevole al proscioglimento deciso nell'appello bis il 22 giugno 2015 dalla Corte d'appello di Catanzaro. Respinto infatti il ricorso del pm contro l'assoluzione.