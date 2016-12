3 novembre 2014 P3, Denis Verdini e Nicola Cosentino rinviati a giudizio: processo a febbraio Per la Procura di Roma avrebbero fatto parte dell'associazione segreta che puntava a condizionare alcuni organi dello Stato Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Rinvio a giudizio per il senatore Denis Verdini e per l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, coinvolti in un capitolo della vicenda P3, secondo la Procura un'associazione segreta che puntava a condizionare alcuni organi dello Stato. Lo ha deciso il gup di Roma. Stralciata la posizione dell'ex parlamentare Marcello Dell'Ultri.

A Verdini si contesta il reato di corruzione, a Cosentino diffamazione e violenza privata. Il processo è fissato per il 5 febbraio davanti alla nona sezione penale.



Le accuse per Cosentino si riferiscono alla pubblicazione di notizie false sull'attuale presidente della Campania diffuse su un blog per screditare lo stesso Stefano Caldoro in vista delle regionali del 2010. All'ex sottosegretario è contestato anche l'aver "compiuto atti diretti a costringere" Caldoro a rinunciare alla candidatura.