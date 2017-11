Ostia, Spada resta in carcere: tribunale del Riesame rigetta ricorso

Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dal difensore di Roberto Spada. L'uomo, accusato dell'aggressione di un giornalista della Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Ostia, rimane così in carcere a Tolmezzo, in provincia di Udine, dove è attualmente detenuto. Per lui è stata confermata l'accusa di violenza privata e lesioni aggravate dal "metodo mafioso".

I fatti al centro dell'indagine risalgono al 7 novembre, quando il giornalista Daniele Piervincenzi e il cameraman Edoardo Anselmi sono stati aggrediti mentre stavano realizzando un'intervista a Ostia sui rapporti tra il clan Spada e CasaPound. Spada ha sferrato una testata all'intervistatore fratturandogli il setto nasale e subito dopo ha inseguito i due giovani insieme a un secondo uomo, colpendoli con un bastone, tanto da provocare un trauma cranico al cameraman.



Tutto è successo nei pressi della palestra della quale il 42enne è titolare, davanti ad almeno una decina di testimoni che difronte alla violenza fisica agli insulti e alle minacce dei due aggressori ("non vi fate più vedere qui! Vi prendo la macchina e vedi che non la trovi più!") non hanno prestato alcun soccorso e anzi hanno inveito contro le vittime urlando loro: "Andate via, qui non ci dovevate venire!".