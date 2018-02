Ostia, prefetto Basilone: avviate verifiche su casa agli Spada

"Questa notizia mi lascia sbigottita. Una casa popolare a uno Spada, con precedenti. Abbiamo avviato subito le nostre verifiche". Queste le parole del prefetto di Roma, Paola Basilone, che assicura: "Al di là di come andrà a finire questa vicenda, che va certamente chiarita, lo Stato a Ostia c'è e non farà passi indietro. Lo abbiamo detto durante le elezioni e lo confermo ora. Sulle case popolari abbiamo avviato controlli stringenti e non da oggi".

"Ho già avviato tutti i controlli necessari per capire come sia stata possibile questa assegnazione", rimarca Basilone in un'intervista al Messaggero. "Sia chiaro: noi non abbiamo poteri ispettivi sulle graduatorie dell'Edilizia pubblica residenziale, che spetta al Comune, ma su questo episodio vogliamo vederci chiaro e faremo tutto il possibile perché non ci siano ombre".