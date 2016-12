Ostia, non si ferma all'alt della polizia: agenti sparano, un ferito

Un'auto ha tentato di forzare un posto di blocco della polizia a Ostia. Gli agenti hanno aperto il fuoco, ferendo in modo non grave il conducente. L'uomo avrebbe di fatto forzato il posto di blocco, forse non accorgendosene, e un agente ha esploso alcuni colpi in aria. Uno di questi avrebbe infranto il finestrino dell'auto, ferendo il conducente.