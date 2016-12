00:44 - Fiamme in una baracca a Ostia, nel quadrante sud di Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e 118 che ha trasportato in ospedale quattro adulti e un bimbo con ustioni ai piedi. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, il bambino non sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.