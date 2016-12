Osservatore Romano: "Le foto del chirurgo Fukushima con il Papa sono ritoccate"

Certo è che il chirurgo quel giorno era all'udienza del Papa, anche in una posizione privilegiata rispetto ai 30mila fedeli presenti, ma insieme a tante altre persone e non certo in un incontro a due.



I pm salernitani indagano sul presunto luminare - Il medico giapponese è coinvolto in un'inchiesta della Procura di Salerno su un giro di mazzette e liste d'attesa modificate. A indagare, da maggio, sono i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno guidati dal colonnello Giulio Pini. L'inchiesta è partita dalla denuncia di un parente di una donna ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Tre le persone al centro dell'indagine c'è anche il neurochirurgo Gaetano Liberti della clinica "San Rossore" di Pisa.



Un collaboratore: "Visite dal Papa non a scopo medico" - Anche un allievo ha smentito Fukushima, spiegando: "Le due visite in Vaticano di Takanori Fukushima non hanno avuto alcuna finalità di carattere medico. Se non fosse così lo avrei certamente saputo, visto che da 22 anni sono un suo stretto collaboratore".