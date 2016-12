20:14 - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha disposto il regime di 41 bis per Massimo Carminati, personaggio considerato al vertice di "Mafia Capitale". La richiesta del carcere duro, che limita fortemente le comunicazioni dell'indagato verso l'esterno, era stata avanzata dai pm di Roma. Carminati è detenuto nel carcere di Tolmezzo in provincia di Udine dove è stato trasferito nei giorni scorsi per motivi di sicurezza.