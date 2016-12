Opera di Roma, pronti i ricorsi

14:34 - Partiranno subito dopo l'arrivo delle lettere di licenziamento i primi ricorsi dei 182 orchestrali e coristi dell'Opera di Roma che il Cda del Teatro ha deciso di cacciare via in tronco. Lo fanno sapere gli ambienti sindacali, annunciando protesta contro la mossa della dirigenza. Sabato la Fistel-Cisl manifesterà al "Costanzi" a sostegno dei lavoratori in via di licenziamento, ha detto il segretario generale di Roma e Lazio Paolo Terrinoni.