Omicidio Varani, morte Prato: si procede per istigazione a suicidio

Si procede per istigazione al suicidio nell'indagine avviata dalla Procura di Velletri dopo la morte in carcere di Marco Prato, accusato dell'omicidio di Luca Varani. Il procedimento è contro ignoti. Non è escluso che l'indagine andrà a verificare se lo stato di detenzione di Prato fosse compatibile con le sue condizioni psicofisiche. Mercoledì l'autopsia.