Omicidio stradale: dal ddl sparisce l'ergastolo della patente

Il ritiro a vita era una sanzione che era stata invocata a gran voce dai familiari delle vittime sempre più numerose ogni anno: si parla di 3mila morti e 250mila feriti sulle strade ogni anno, un terzo dei quali riconducibili ad alcolo e droga. Ma la sanzione più dura non è percorribile per problemi di costituzionalità.



"Un simile meccanismo sanzionatorio - sostiene il relatore Cucca -, per la definitività dei suoi effetti non appare difendibile sul piano della legittimità costituzionale".