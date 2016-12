Omicidio Roma,Procura: premeditato

La Procura di Roma contesta a Manuel Foffo e Marco Prato, i due trentenni che hanno seviziato e ucciso Luca Varani, il reato di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Dalla confessione fatta da Foffo agli inquirenti è emerso come lui e Prato si sarebbero accaniti sul corpo del ventitreenne, torturandolo con coltelli, un martello e altri oggetti contundenti in modo tale che non morisse subito.