Omicidio Roma, Paduano in carcere: "Ora ho paura"

"E' stato un momento, ora ho paura". E' quanto avrebbe affermato in carcere Vincenzo Paduano, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, Sara Di Pietrantonio, bruciata viva sabato notte a Roma. Il 27enne si trova a Regina Coeli in una cella singola ed è sorvegliato a vista 24 ore su 24. Paduano avrebbe detto a chi ha avuto la possibilità di parlargli di essere "spaventato della situazione" e di "temere ritorsioni".