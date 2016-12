Omicidio Regeni, inquirenti italiani ed egiziani si vedranno a Roma il 7 e l'8 aprile

L'incontro tra gli inquirenti e gli investigatori di Italia ed Egitto che indagano sulla morte di Giulio Regeni è stato fissato ufficialmente e si svolgerà a Roma il 7 e l'8 aprile prossimi. Al vertice, per la parte egiziana, parteciperanno due magistrati e tre funzionari di polizia. Lo rendono noto fonti di polizia italiane. Verrà esaminata tutta la documentazione raccolta dal Cairo sull'omicidio del nostro studente.

Dall'incontro la famiglia del ricercatore spera che possa emergere finalmente la verità.



Media egiziani: "Dossier di 2mila pagine" - Secondo il giornale Al Shourouk, per il quale ancora non è nota la formazione della squadra di polizia che si recherà in Italia, sarebbe pronto un dossier di 2mila pagine da consegnare agli investigatori italiani. nel rapporto sono contenute le principali piste seguite dagli investigatori egiziani, le condizioni del corpo e gli interrogatori condotti su 200 persone di diverse nazionalità che avevano rapporti con la vittima. Già la scorsa settimana, il quotidiano Akhbar al Youm aveva riferito dell'arrivo a Roma di un "esaustivo dossier" sulla morte di Regeni, "elaborato" da tre procure egiziane, anticipandone i contenuti.