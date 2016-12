Omicidio metro, il padre di Vanessa dopo le foto della Matei:voglio la pena di morte

"Per Doina Matei ci vuole la pena di morte. Ha ammazzato mia figlia con cattiveria e crudeltà". Così, intervistato da La Zanzara, Giuseppe Russo, padre di Vanessa, uccisa nella metropolitana di Roma con un'ombrellata all'occhio dalla 30enne romena, condannata a 16 anni per omicidio preterintenzionale. Alla Matei è stata sospesa la semilibertà dopo le foto pubblicate su Facebook in bikini. "Quegli scatti per noi sono una pugnalata", ha detto Russo.