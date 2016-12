Omicidio Esposito, madre Ciro: "Pena giusta, ho perdonato De Santis"

La condanna a 26 anni di reclusione inflitta a Daniele De Santis per aver ferito a morte Ciro Esposito "è congrua e giusta, per lui non provo odio perché l'ho perdonato". Lo ha detto la madre di Ciro, Antonella Leardi. Al momento della lettura della sentenza, alcuni amici del tifoso napoletano hanno urlato contro De Santis: "Devi marcire per quello che hai fatto".