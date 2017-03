Omicidio di Alatri, i fermati non rispondono al gip: restano in carcere

Paolo Palmisano (a sinistra) e Mario Castagnacci (a destra)

Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, i due giovani fermati per l'omicidio di Emanuele Morganti, restano in carcere. Al termine dell'interrogatorio a Regina Coeli, durante il quale i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, il gip del tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, ha convalidato il fermo e ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.