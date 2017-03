Omicidio Alatri, uno dei fratellastri fermato per droga giorno prima

Mario Castagnacci, uno dei due fermati per l'omicidio di Emanuele Morganti, era stato fermato a Roma giovedì 23 marzo perché in possesso di centinaia di dosi di droga, ma fu rilasciato il mattino successivo, ovvero il 24 marzo. La notte poi avvenne ad Alatri il terribile pestaggio di Emanuele. Il gip, convalidando l'arresto per Castagnacci e altri tre complici, riconobbe la tesi difensiva del "consumo di gruppo" che portò alla scarcerazione.