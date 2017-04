Omicidio Alatri, terzo fermo per la morte di Emanuele Morganti

Terzo fermo per l'omicidio di Emanuele Morganti, il ventenne ucciso a calci e pugni fuori da un locale di Alatri il 26 marzo. Si tratta del 24enne Michel Fortuna. Fortuna, già indagato per la morte di Morganti, è stato fermato a casa di parenti a Frosinone. Per l'omicidio in carcere erano già finiti i fratellastri Mario Castagnacci e Paolo Palmisani.