Omicidio a Velletri: commercialista ucciso da vicino dopo una lite

Un commercialista di 32 anni è stato ucciso, nella notte tra giovedì e venerdì, nel suo studio di Velletri (Roma), dove stava facendo festa con alcuni amici. Disturbato dai rumori, un vicino che vive nello stesso palazzo, un albanese 40enne, ha bussato alla porta lamentandosi. La lite che si è scatenata sul pianerottolo è presto degenerata: l'albanese ha accoltellato il 32enne, che è morto poco dopo in ospedale. Fermato l'aggressore.

Lo studio si trova al quarto piano di via Volsci e la lite è avvenuta intorno alla mezzanotte. La vittima è stata colpita al petto, sulla destra. Dopo l'aggressione, l'albanese è uscito dal palazzo in fuga, ma è stato presto raggiunto dai carabinieri e dalla polizia. Nel frattempo il commercialista, che si era accasciato a terra, è stato trasportato in ospedale dagli amici. Ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L'uomo è morto nella notte.