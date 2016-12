Olimpiadi 2024, via libera alla candidatura di Roma

Il Campidoglio ha approvato la mozione per la candidatura alle Olimpiadi del 2024 con 39 sì e 6 no. "I Giochi Olimpici lasceranno un'identità rinnovata, moderna e sostenibile alla nostra città", ha dichiarato il sindaco Ignazio Marino . "Uniti sapremo vincere la sfida", ha aggiunto. La decisione finale del Comitato olimpico internazionale non arriverà prima del 2017: in lizza per ospitare i Giochi ci sono anche Amburgo, Parigi, Boston e Budapest .

Come previsto non c'è stata unanimità nella decisione. Ad opporsi alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024 sono stati i quattro consiglieri grillini Marcello De Vito, Daniele Frongia, Virginia Raggi ed Enrico Stefano, Marco Pomarici di Noi con Salvini e Riccardo Magi dei Radicali italiani, eletto però con la lista civica Marino.



"Stiamo lavorando per un evento che va al di là dei nostri mandati, è per il futuro della città" - ha detto Ignazio Marino. "Il nostro è davvero un voto istituzionale e di prospettiva e la candidatura olimpica non è un atto ordinario", ha proseguito.