Ok dell'Authority: per i terremotati stop bollette luce, gas e acqua

L'Autorità per l'energia ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende dal 24 agosto la fatturazione e il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua a favore della popolazione delle zone colpite dal terremoto nel Centro Italia. Si tratta di un primo provvedimento di urgenza, in vista di nuovi interventi come le agevolazioni tariffarie già applicate in passato. Fino al 30 settembre, poi, treni gratis per sfollati e soccorritori.

Il provvedimento riguarda tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti. La misura verrà applicata dalla data di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi, e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici.

Treni gratis per sfollati e soccorritoriIl Gruppo Fs Italiane, per offrire supporto nella gestione dell'emergenza terremoto, mette a disposizione dei cittadini sfollati, dei residenti dei comuni colpiti dal sisma e degli operatori della Protezione Civile un viaggio gratuito di andata e ritorno sui treni regionali e della lunga e media percorrenza per qualsiasi destinazione in Italia. Per ottenere il biglietto, fino al 30 settembre, gli aventi diritto dovranno presentare un'apposita credenziale che dovrà essere rilasciata dalle Autorità locali di Protezione Civile presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre il Gruppo Fs Italiane, che è membro del comitato operativo della Protezione Civile, ha fornito fin da subito kit di primo soccorso contenenti generi alimentari e di conforto per le popolazioni dei territori colpiti dal terremoto