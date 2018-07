27 luglio 2018 14:50 Ok dal tribunale al concordato Atac, Raggi: "Primo passo verso il risanamento" Il presidente dellʼazienda Simioni: "Il nostro piano industriale è credibile in grado di garantire la migliore soddisfazione dei creditori e il rilancio della società"

Il Tribunale fallimentare di Roma ha emesso in data odierna il Decreto di ammissione di Atac al concordato in continuità. "E' una vittoria dei cittadini: Atac resterà in mano pubblica. Un passo verso il risanamento e il rilancio dei trasporti a Roma. Passo dopo passo cambiamo Roma", ha commentato dai social la sindaca della capitale Virginia Raggi.

La sentenza del tribunale - Il piano di concordato risulta la scelta più "conveniente" per i creditori rispetto allo scenario alternativo rappresentato da una procedura di amministrazione controllata. E' quanto emerge, in sostanza, dal decreto del tribunale Fallimentare di Roma che ha dato l'ok alla procedura di concordato per Atac. Dal punto di vista procedurale la parola passa ora ai creditori che nell'assemblea convocata per il prossimo 19 dicembre dovranno votare il piano. "Alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti resi", afferma il collegio giudicante nel provvedimento, "il piano concordatario è sorretto da una adeguata esposizione dei costi e dei ricavi attesi e mette in evidenza il fabbisogno finanziario della continuita'". Per la Fallimentare "la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori che quindi, nell'ambito del corretto scenario comparativo liquidatorio, troverebbe minore utilità".

Virgina Raggi esulta sui social - "Atac è l'azienda pubblica di trasporto di Roma che stiamo provando a risanare. Ce l'hanno lasciata con 1 miliardo e trecento milioni di euro di debiti, un parco mezzi con una delle età medie più alte d'Europa, soltanto 850 bus circolanti sui 2.000 necessari per garantire un servizio adeguato a lavoratori, studenti e turisti". Lo ha scritto su Facebook il sindaco della Capitale. "Un'eredita' pesantissima che avrebbe spaventato chiunque: in tanti hanno proposto di prendere scorciatoie o di svendere l'azienda dei romani ai loro amici. Noi ci siamo opposti perchè crediamo fermamente che l'interesse pubblico venga prima di ogni cosa: avrebbero mandato in strada migliaia di lavoratori, avrebbero creato un servizio di serie A per il centro e di serie B per le periferie. Ma tanti cittadini ci hanno sostenuto. Quelle immagini dei bus in fiamme sono vergognose e frutto del malaffare di anni e anni di cattiva gestione avallata da una politica irresponsabile. Prima c'era chi assumeva i parenti in azienda, c'era chi la spolpava o la utilizzava come un bancomat. Loro erano i "capaci" ma in realtà hanno soltanto depredato un'azienda pubblica. Ora c'è una azienda che progressivamente si avvia verso il risanamento. Per quanto possa essere difficile, continueremo ad impegnarci lungo questa strada perche' sappiamo che è quella giusta".