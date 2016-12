Odevaine: "Totti pagava in nero i vigili urbani per proteggere i suoi figli"

Francesco Totti avrebbe pagato "in nero" alcuni vigili urbani da usare come bodyguard per controllare i suoi figli. Lo dice Luca Odevaine, imputato nel processo Mafia Capitale, e ora collaboratore dei pm che indagano.



"E' vero che dei vigili urbani facevano vigilanza ai figli di Totti - ha affermato Odevaine parlando del capitano della Roma nel corso dell'interrogatorio svolto nel carcere di Terni - ma lo facevano fuori dall'orario di lavoro e venivano pagati in nero, dallo stesso Totti".



"L'esigenza - ha precisato poi Odevaine, rispondendo alle domande del pm Paolo Ielo - era nata dal fatto che era giunta una voce di un progetto di rapimento del figlio di Totti. Ne parlai con il colonnello Luongo dei carabinieri, il quale, tenuto conto della genesi e della natura della notizia, convenne con me che non era il caso di investire il comitato per la sicurezza ma che si poteva trovare un modo per provvedere".