Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | Baldissoni: "Il club non sa nulla"

Nei primi mesi del 2017, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Tra le persone raggiunte da provvedimento di custodia cautelare c'è inoltre anche l'ex assessore regionale, e attuale consigliere, Michele Civita del Pd. Stando a quanto emerso, Civita si trova agli arresti domiciliari come Lanzalone.



I reati contestati - Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno portato i militari a scoprire un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del progetto.



La Roma: "Noi non sappiamo nulla" - "Non sappiamo ancora niente, abbiamo appreso la notizia dalle agenzie", ha precisato Mauro Baldissoni. Il direttore generale della Roma, giunto nella sede milanese della Lega Serie A per l'assemblea sui diritti tv, non ha escluso di tornare a breve nella Capitale per approfondire e seguire da vicino la questione.



Raggi: "Chi ha sbagliato pagherà" - "Chi ha sbagliato pagherà, noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte, al momento non esprimiamo alcun giudizio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Se è tutto regolare, spero che progetto stadio possa andare avanti", ha quindi aggiunto.



Solo martedì la Raggi, su Twitter, aveva espresso soddisfazione per l'avanzamento dei lavori per il nuovo stadio: "Lo stadio a Tor di Valle è sempre più vicino. Stiamo lavorando senza sosta per accorciare i tempi e realizzare questa grande opera che porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita nel quadrante sud della città".



Lo stadio a Tor di Valle è sempre più vicino. Stiamo lavorando senza sosta per accorciare i tempi e realizzare questa grande opera che porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita nel quadrante sud della città: https://t.co/8h5hszyHF7 #unostadiofattobene pic.twitter.com/hv0ZdFP565 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 12 giugno 2018