Nuova tegola sul Campidoglio: a rischio le opere per il Giubileo

Il motivo dello stopo è il decreto del governo che, approvato il 27 agosto, non consente deroghe al codice degli appalti (come invece era successo per terminare in tempo l'Expo). Ciò significa che i lavori con un importo a basta d'asta superiore al milione di euro devono obbligatoriamente essere affidati attraverso bandi di gara europei. Con tempi di affidamento più lunghi e, quindi, con date di avvio e termine dei lavori che sforerebbero il 31 dicembre, data ultima di consegna delle opere per non perdere i 50 milioni di euro di finanziamenti derivanti dall'allargamento del patto di stabilità.



Secondo quanto riporta il Messaggero, le opere a rischio sono 22: dalla riqualificazione di piazzale Ostiense e Porta San Paolo a quella di Lungotevere Flaminio, dal Lungotevere Navi al Lungotevere Diaz, da via Appia Antica a viale Mura Ardeatine, da piazza della Repubblica a via delle Fornaci, dai bagni pubblici ai ponti sul tevere, da viale America alla manutenzione delle metropolitane A e B, dai percorsi pedonali giubilari alle linee tranviarie.



Un vero e proprio pasticcio, per risolvere il quale il Campidoglio è già in contatto con l'Anticorruzione, in modo da capire come intervenire. L'Autorità, da parte sua, ha già fatto sapere ciò che non si può fare: secondo il quotidiano romano sotto il faro dell'Anac sono già finiti precedenti interventi di riqualificazione (come la sistemazione dei marciapiedi di via del babuino, del mercato di Testaccio, di piazza Vittorio e delle piste ciclabili) che presentano diverse illegittimita. Perché, a quanto pare, per accelerare i tempi il Comune ha adottato qualche escamotage come, ad esempio, abbassare nominalmente il valore dei lavori in modo da assegnarli velocemente, e poi riconoscendo cifre più alte affidando, tramite procedura d'urgenza, allo stesso appaltatore una seconda tranche di completamento.