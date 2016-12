Nuova scossa di terremoto tra Norcia e Accumoli: magnitudo 4.1

Una scossa di magnitudo 4.1, con epicentro tra Norcia e Accumoli e ipocentro a 9.6 km, è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 11.32 di domenica mattina. Il sisma è stato avvertito anche nel capoluogo reatino. Al momento non si segnalano danni. In precedenza, alle 9.48 si era verificata una scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Perugia, localizzata dall'Ingv a 9 chilometri di profondità.