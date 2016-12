Nubifragio su Roma, allagamenti e metro ferma. Danni anche in Puglia

Forti disagi a Roma per un violento nubifragio. Metropolitana ferma in un tratto, partita allo stadio Olimpico sospesa per oltre un'ora, strade piene d'acqua e alberi caduti. Ma il maltempo ha imperversato anche sul Sud Italia, soprattutto in Puglia.

A Roma ​anche la metro A si è fermata per l'acqua tra le fermate Ottaviano e Battistini. L'Atac ha cosi' predisposto bus sostitutivi. Alberi sulla carreggiata in zona Castel Giubileo e uno pericolante in via della Camilluccia all'ambasciata della Corea dove, in serata, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del grosso albero inclinato e con lesioni. Complessivamente sono oltre 70 gli interventi effettuati nella giornata di oggi dai pompieri in seguito al maltempo e in particolare per allagamenti in strada dovuti a fogne ostruite, danni d'acqua, infiltrazioni e alberi caduti.