Nubifragio a Roma, si apre voragine

Allagamenti, strade chiuse e traffico in tilt a causa di un forte nubifragio che ha interessato Roma. Si è aperta anche una voragine, profonda circa otto metri e larga sei, a viale Somalia. Le strutture della Protezione civile, di fronte a un "evento improvviso e imprevisto", si sono mobilitate "per intervenire nelle situazioni più critiche". "Alla sala operativa - si legge in una nota - sono giunte 15 richieste di interventi".