Il maltempo ha colpito il Centro Italia causando gravi danni e disagi. Roma, insieme a Livorno - che ha subito il bilancio più grave - e Genova , è una delle città più colpite: in soli tre ore oltre 100 mm di pioggia hanno sferzato la Capitale. Una coppia è stata ferita in maniera lieve per il crollo di una pensilina di un distributore in via del Foro Italico. Mentre sono stati un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Spostata di un'ora la partita Lazio-Milan.

Stazioni metro A e B chiuse per alcune ore - Il forte temporale ha creato subito problemi alla viabilità e al trasporto pubblico. Molte le strade allagate presidiate dalla Polizia municipale, mentre sulla metropolitana sono rimaste chiuse per ore alcune stazioni delle linee A e B.



Assessore Montanari: "Limitare gli spostamenti" - Nelle prime ore del pomeriggio la situazione è nettamente migliorata, tanto che ha potuto avere inizio sotto il sole anche la partita di calcio di serie A Lazio-Milan, se pur con un'ora di ritardo. Ma l'allerta non è conclusa e sulla sua pagina Facebook l'assessore comunale alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari, ha invitato "i cittadini a limitare i propri spostamenti ed evitare parchi e aree verdi, in seguito al forte maltempo che sta colpendo Roma e parte dell'Italia e all'allerta meteo diramata dal Sistema di Protezione Civile. Fenomeni temporaleschi accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento continueranno per le prossime 24-36 ore. Previsti anche venti forti con raffiche di burrasca".



"15 squadre messe in campo dal Campidoglio" - Il Comune ha messo "in campo 15 squadre del Simu al lavoro sulle strade a maggior rischio allagamento, per predisporre disostruzioni e allontanamento delle acque meteoriche. Già risolti i casi di allagamenti stradali segnalati su via Cristoforo Colombo, via Oceano Atlantico, piazza Colosseo, piazzale Ponte Milvio, via Capannelle, Piazzale Verano, mentre su via Tiburtina e piazza di Porta Capena sono stati rimossi foglie e aghi di pino. Operative anche le squadre municipali e le imprese di pronto intervento".