Nozze-truffa, Gina Lollobrigida otto ore in tribunale

Si è presentata come a una premiere la diva del cinema Gina Lollobrigida, 88 anni, davanti ai giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma, che, però, dopo averla fatta attendere otto ore, non hanno potuto ascoltarla, perché l'udienza si era protratta oltre il tempo massimo. L'attrice era stata convocata come parte offesa nel processo a carico di Javier Rigau, che è accusato di truffa e falso per aver fatto credere, tramite dei documenti, di aver sposato la Lollo.