Nozze gay,Tar:solo giudice le annullaViminale: "Noi corretti, seguita legge"

20:03 - L'annullamento delle trascrizioni delle nozze gay celebrate all'estero può arrivare solo dal tribunale civile. La decisione è stata presa dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di alcune coppie contro la cancellazione dell'atto, disposta dal prefetto. Si trattava di unioni contratte in un Paese straniero e trascritte nel registro delle Unioni civili del Comune di Roma.

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha precisato che "l'annullamento di trascrizioni di matrimoni di questo genere celebrati all'estero, può essere disposto solo dall'Autorità giudiziaria ordinaria". Il Ministero dell'Interno e le Prefetture, quindi, "non hanno il potere di intervenire direttamente, annullando le trascrizioni". Inoltre i giudici sottolineano che attualmente "non è consentito celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso". Ciò significa, di conseguenza, che tali tipologie di matrimoni "non sono trascrivibili nei Registri di stato civile".



La replica del Viminale: "Coerenti con norme attuali" - In merito alla pronuncia del Tar del Lazio sulle nozze gay il ministero dell'Interno fa sapere di aver sempre coerentemente garantito il quadro normativo attuale in materia di stato civile che non consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, ne' di trascrivere quelli celebrati all'estero. Le notizie sulla pronuncia del Tar Lazio, secondo il ministero, confermano tale principio, così come recentemente anche la sentenza della Corte di Cassazione del febbraio 2015. Le restanti questioni esaminate dal Tar Lazio, aggiunge il ministero, saranno oggetto di successivo approfondimento nelle sedi giudiziarie competenti.