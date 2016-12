Notte di scosse di terremoto tra Accumoli e Arquata: statale Salaria riaperta dopo il blocco per frana

E' stata una notte di paura quella trascorsa tra Accumoli e Arquata: sono state registrate diverse scosse. La più forte è avvenuta alle 7.08 con epicentro fra Arquata del Tronto e Norcia e magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter, senza però causare danni. L'Anas ha riaperto al traffico la statale Salaria, dopo il blocco causato da una frana all'altezza di Quintodecimo, in provincia di Ascoli Piceno, a pochi chilometri da Arquata del Tronto.

Riaperta la Salaria ad Acquasanta Terme - La circolazione sulla Salaria all'altezza del Comune di Acquasanta Terme "è al momento regolata a senso unico alternato con semaforo", ha fatto sapere l'Anas. "Per consentire il completamento delle operazioni di bonifica della parete rocciosa potrebbero essere necessarie brevi interruzione temporanee della circolazione che saranno segnalate sul posto".



Iniziano verifiche di agibilità su case private - Da oggi 80 squadre di tecnici, tra ingegneri, architetti e geometri, inizieranno le verifiche di agibilità degli edifici privati lesionati. L'altro grande fronte riguarda le macerie. Le Regioni stanno iniziando a individuare le aree per il trasferimento temporaneo del materiale, a cui seguirà, dopo un'analisi, il conferimento in discarica. Nel giro di un paio di giorni la scelta dovrebbe essere definita.