Notte di inferno a Fiumicino, foto del rogo

19:47 - Nella notte le fiamme hanno devastato il terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. Traffico fermo per ore, 400 metri quadrati di negozi distrutti, alcune persone intossicate. Allo scalo è stata una nottata di caos, tra viaggiatori bloccati e strade interrotte in tutto il circondario. Dopo ore di paura, si lavora per far ripartire il traffico. Stanno ricominciando gli arrivi, al ritmo di 10-15 atterraggi all'ora. Operatori al lavoro anche per le partenze, che risultano però ancora ferme. Escluso che il disastro abbia origine dolosa.

Fiumicino, ecco i danni del rogo di Paolo Capresi