Non cucina al marito, lui la denuncia Rinviata a giudizio per maltrattamenti

L'accusa nei suoi confronti è di "maltrattamenti in famiglia". Per questo dovrà comparire davanti al giudice una 40enne di Sonnino (Latina) che il marito, 47 anni, ha deciso di portare un tribunale perché non gli puliva la casa e non gli preparava pranzi e cene. Insomma, non gestiva a dovere le faccende domestiche. Oltre, però, a insultare e far vivere l'uomo in una casa decisamente sporca.