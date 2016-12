16:44 - Era stato messo in programma dal 13 al 15 ottobre a Città del Capo, in Sudafrica, ma è stato trasferito a Roma il summit mondiale dei Nobel per la pace. I vincitori del prestigioso riconoscimento si raduneranno nella Capitale dal 12 al 14 dicembre, come comunicano gli organizzatori del vertice. L'appuntamento in Sudafrica era saltato dopo la decisione di Pretoria di negare il visto al Dalai Lama per non irritare la Cina.