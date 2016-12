No nozze gay, parla il giudice Deodato finito nella bufera: "Ho solo applicato la legge"

La replica da parte del giudice non si è fatto attendere. "Ho solo applicato la legge in modo a-ideologico e rigoroso - ha detto -, lasciando fuori le convinzioni personali, che non hanno avuto alcuna influenza".



Sposato e padre di due figli, su Twitter Deodato si è spesso occupato di questioni relative al "gender" e alle persone lgbt, diffondendo episodi significativi legati alle frequenti polemiche su "genere" e politica.



Come quando, il 5 maggio, aveva ritwittato un "cinguettio" di Tempi che dice "Gender a scuola. L'emendamento Pd e le firme per fermarlo". O il 25 aprile, quando pubblicò una foto di una manifestazione delle "Sentinelle in piedi" con la scritta "La nuova #Resistenza si chiama difesa della #famiglia". Ancora, il 9 aprile aveva pubblicato una foto di Papa Francesco con la scritta "Cardinale Bergoglio: 'solo nel matrimonio c'è fecondità" mentre il 5 aprile, in occasione della Pasqua, aveva ritwittato "La vita è il dono più grande".